Воздушное пространство России нарушил британский самолет-разведчик RC-135. В ответ российская сторона подняла истребитель МиГ-31бм. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что дежурные силы ПВО заметили над акваторией Баренцева моря самолет, движущийся в сторону российской границы. Он пересек границу в районе мыса Святой Нос.

Затем самолет-разведчик покинул территорию страны. «Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации», — пояснили в Минобороны.

Ранее стратегический разведывательный самолет Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint заметили над акваторией Черного моря. Воздушное судно двигалось в сторону Сочи, однако развернулось до пересечения границы России.

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