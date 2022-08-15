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В Петербурге пройдет музыкальный фестиваль «Антон тут рядом»
Сегодня в 18:37

В Петербурге 24 августа пройдет музыкальный фестиваль в поддержку благотворительного фонда «Антон тут рядом». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Они анонсировали лайнап фестиваля. На двух сценах, Roof Place и «К-30», выступят Аигел, Антоха МС, Сюзанна, Kedr Livanskiy, Парнишка, «Тима ищет свет», МС Сенечка, Settlers, а также «Комсомольск», Даня Радлов и хор Attaque de panique.

Кроме того, на мероприятии можно будет послушать оркестр «Антон тут рядом», в котором играют музыканты с аутизмом и сотрудники фонда. В финальном перформансе оркестра примет участие актриса Варвара Шмыкова.

«Этот музыкальный фестиваль про нас всех: разных, но сильных вместе. Это дружелюбное пространство, где лучшие артисты играют вместе с аутичными музыкантами, родители детей с аутизмом видят, что они не одни, аутичные художники продают свои работы, а горожане становятся на шаг ближе к обществу, где каждый всегда имеет право быть похожим на себя», — сказала директор фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт.

Помимо музыкальной программы, гостей фестиваля ждет лекторий, маркет с продукцией мастерских фонда, бары и зоны отдыха. Пространства оформит петербургская художница Мария Королева.

Специально для гостей, которым захочется отдохнуть от шума, на фестивале будет работать специальная комната. Также организаторы устроят отдельную «дружелюбную» очередь для аутичных детей и взрослым, которым сложно дается ожидание.

Детям до 7 лет, а также сопровождающим посетителей с инвалидностью билеты на фестиваль не понадобятся. Остальные гости смогут приобрести их на сайте «Афиши».

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