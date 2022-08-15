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Илью Азара повторно оштрафовали за дискредитацию российской армии
Сегодня в 17:02

Журналиста Илью Азара вновь оштрафовали по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Причиной штрафа стала публикация Азара в фейсбуке*. В ней журналист написал о гибели ребенка в ходе ракетного обстрела Одессы 23 апреля. Дело Азара рассматривал Хамовнический районный суд Москвы.

В июне Азара уже привлекали к ответственности по той же статье. Его оштрафовали на 60 тыс. рублей на дискредитацию российской армии. Тогда журналист написал в соцсетях о событиях в Харькове.

Кроме того, в начале августа на Азара составили еще один административный протокол — о демонстрации экстремистской символики. Этим делом будет заниматься Тверской районный суд Москвы.

*Facebook — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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