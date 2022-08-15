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«Реальные пацаны» возвращаются с новым сезоном
Сегодня в 15:01

Телесериал «Реальные пацаны», которому в этом году исполняется 12 лет, возвращается на ТНТ. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба телеканала.

Премьера девятого сезона запланирована на 29 августа. В новых эпизодах Колян возвращается в старую квартиру, чтобы написать автобиографическую книгу «Последний реальный пацан». Но «пацанские» видеодневники тоже никуда не денутся.

Весь звездный актерский состав в сборе: Николай Наумов, Зоя Бербер, Марина Федункив, Владимир Селиванов, Валентина Мазунина и другие. Режиссером вновь стала Жанна Кадникова. Она же работала над сценарием вместе с Антоном Зайцевым, Владимиром Морозовым, Дмитрием Ковалевым, Денисом Шениным и Александром Синегузовым.

«Наша история была актуальна во времена первого сезона, остается она актуальной и сейчас. Мы с вами выросли и поменялись, а жизнь остается прежней. То, что обсуждалось в первых сезонах, до сих пор важно и злободневно. Здесь реальная жизнь, отношения, друзья, девчонки. В общем, человеческие отношения — это бесконечная история», — рассказывает исполнительница одной из главных ролей Зоя Бербер.

«Реальные пацаны» — российский комедийный сериал, который рассказывает о простом парне Коляне и его друзья Антохе и Воване. По сюжету они пытаются исправить ошибки своей уличной жизни и мелких проступков, а в процессе постоянно попадают в какие‑то нелепые и смешные ситуации.

Премьера предыдущего, восьмого сезона «Реальных пацанов» состоялась в мае 2020 года. А в декабре того же года создатели выпустили комедию «Реальные пацаны против зомби».

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