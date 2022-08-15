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В Москве и Петербурге появились секретные локации для фанатов «Майора Грома»
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Создатели фильма «Майор Гром: Трудное детство» — приквела приключенческого боевика «Майор Гром: Чумной Доктор» разместили в Москве и Петербурге 1780 постеров с персонажами предстоящей картины. Они появились в секретных локациях, откуда фанаты за несколько часов забрали как минимум 400 плакатов.

На постерах изображены Константин (Сергей Марин) и Игорь (Кай Гетц) Громов, лучший друг Игоря Игнат (Владимир Яганов), молодой Федор Прокопенко (Алексей Ведерников), коллега Грома-старшего Юрий Смирнов (Даниил Воробьев) и начальница полиции Петербурга Елена Хмурова (Ирина Розанова).

В Москве самой популярной локацией среди поклонников вселенной Майора Грома стал «Красный Октябрь», в Петербурге — «Двор Гостинки». Также в числе секретных мест оказались московский «Хлебозавод», а также петербургские «Ленполиграфмаш» и «Бертгольд-центр».

События ленты «Майор Гром: Трудное детство» происходят за 20 лет до сюжета «Чумного Доктора». Тогда Игорь Гром был простым школьником, смотрел «Терминатора» и все свободное время проводил на улице с другом Игнатом, пока его отец целыми днями охотился за преступниками, в частности, боссом криминального мира Анубисом. Однажды Игорь задумывает заработать большую сумму денег и начинается ввязывается в сомнительные авантюры вместе с Игнатом.

Картина выйдет на «Кинопоиске» в 2023 году. Производством по-прежнему занимается Bubble Studios, а также «Плюс Студия».

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