Зрители обвинили новинку на Netflix в расизме и пропаганде. Создателям пришлось защищать свой фильм

29 июля на Netflix вышла мелодрама «Пурпурные сердца», рассказывающая о фиктивном браке молодой певицы с морпехом. В соцсетях обвинили создателей фильма в расизме и военной пропаганде, а тем пришлось объясняться.

По сюжету автор песен Кэсси, у которой диагностировали диабет, выходит замуж за морского пехотинца Люка, чтобы получить медицинскую страховку. Она придерживается либеральных взглядов, а он — консервативных. Фильм стал большим хитом и собрал в общей сложности 100 млн часов просмотров.

«Пурпурные сердца» раскритиковали за расистские и женоненавистнические темы. В одной из сцен морпех произносит тост: «За жизнь, любовь и охоту на чертовых арабов, детка!» и отмахивается от жены, когда та просит его прекратить.

Исполнительница главной роли и продюсер фильма София Карсон заявила, что «Пурпурные сердца» показывают совершенно разных людей, у которых получилось научиться любить и принимать друг друга.

«Я влюбилась в этот фильм потому, что это не просто история любви, а гораздо больше. Это два сердца — одно красное, другое синее; они выросли в двух разных мирах, их воспитали так, чтобы они ненавидели друг друга. Благодаря силе любви они учатся проявлять сочувствие и сострадание, любить друг друга и сливаться в этот прекрасный оттенок пурпурного», — сказала Карсон.

Режиссер «Пурпурных сердец» Элизабет Аллен Розенбаум сказала, что понимает негативную реакцию на их попытку показать на экране «ущербность» страны. «Я надеюсь, что любой, кого это каким‑либо образом оскорбляет, понимает, что наши намерения были благими», — прокомментировала она обвинения.

Розенбаум объяснила, что для развития персонажей в самом начале истории у них должны быть недостатки, поэтому военный Люк и певица Кэсси настолько разные.

«Чтобы красное сердце и синее сердце слились в пурпурный, все должно быть экстремальным. Некоторые из людей, которые их окружают, еще более несовершенны, чем они сами. Ими обоими система пренебрегала: он ранен в войне, которая, кажется, не собирается заканчиваться, а она осталась без помощи от системы здравоохранения. Таким образом, сначала система игнорирует их обоих, а затем они живут под одной крышей, и в этих экстремальных обстоятельствах они учатся быть более сдержанными, слушать друг друга и любить», — объяснила Розенбаум задумку ленты.

Некоторые комментаторы тоже встали на защиту фильма. Они написали, что у авторов была цель показать реальность, а не заявить, что расизм — это нормально.

«Разве вы не понимаете, что, может быть, фильм хотел рассказать, что в морской пехоте можно найти расиста? И некоторым солдатам приходится иметь с ними дело? Добро пожаловать в реальный мир. Никто не говорит, что это нормально. Это хороший фильм, ведь он не заставляет занимать чью-то сторону», — написал пользователь PoFlow.

«Важно знать разницу между продвижением и изображением действительности. Они [авторы фильма] просто показывают миры двух людей, олицетворяющих разделение, которое переживает наша страна. Они не прославляют армию, а изображают жизнь. И, вообще-то, они осуждают расистские высказывания», — считает Aaron.

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