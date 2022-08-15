Реклама
Новости
«Реальные пацаны» возвращаются с новым сезоном
18:01
Андрей Иванюта/«ВКонтакте»
В Башкирии чиновницу жестоко убил бывший муж. Девушка 14 раз обращалась в полицию за защитой
17:26
В Москве и Петербурге появились секретные локации для фанатов «Майора Грома»
17:17
Бурятия первой из российских регионов возвращает масочный режим из‑за роста заболеваемости COVID-19
17:01
76% вузов повысили цены для первокурсников в будущем учебном году. Средний рост для очной формы — 3%
16:20
Forbes выяснил, что 300 сотрудников TikTok и ByteDance работали на китайскую пропаганду
16:16
Mika Vino проведет концерт на крыше «Цветного»
16:10
Agustín Fernández/Unsplash
Ритуальное агентство, регистрирующее бренд «Грустно и точка», пообещало не проводить свадеб
15:29
РБК: Евросоюз увеличил поставки косметики, парфюмерии и лекарств в Россию
15:26
За полгода вандалы причинили ущерб московским электричкам более чем на 27 млн рублей
15:00
Борис Гребенщиков запустил сбор средств на новый альбом «Аквариума»
14:36
Rutube скрыл iOS-приложение для пользователей из других стран, чтобы избежать удаления из App Store
Обновлено в 13:56
Megan Thee Stallion заплатила Future 250 тыс. долларов за его куплет в «Pressurelicious»
13:47
Роскосмос/«ВКонтакте»
Роскосмос впервые представил макет Российской орбитальной станции
13:45
Wildberries поставил на главную страницу русскоязычный логотип «Ягодки»
13:22
Новый владелец российского бизнеса OBI купил его за 600 рублей
12:14
«Ведомости»: Захар Прилепин собирается участвовать в президентских выборах
11:51
Минпромторг: объем параллельного импорта достиг 6,5 млрд долларов
10:47
Российско-украинская Team Spirit выиграла мейджор по Dota 2
10:40
Svetlov Artem/Wikimedia
Сколтех сообщил об уходе части иностранных преподавателей после введения санкций против института
09:56
Mika Vino проведет концерт на крыше «Цветного»
Сегодня в 13:10

20 августа на концертной площадке Omega Rooftop, которая находится на крыше универмага «Цветной», состоится концерт московского инди-рок-исполнителя Mika Vino. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Mika Vino — это винтажная музыка, вдохновленная индустрией 1950-х и 1960-х, британским блюз-роком, Джими Хендриксом и The Rolling Stones. Автор и солист проекта — Мика Винокуров, который в 2020 году стал резидентом лейбла Gazgolder.

За гитару на концерте будет отвечать Артем Садовников, на барабанах — Александр Зингер, на клавишных — Артем Цехановский, бас — Владимир Барышников. Бэк-вокал — Фотинья Фо и Тата. Организаторами выступили проект «Крыши и выше» и креативное агентство Red Events.

В программе: премьера нового EP, песни с дебютного альбома «Мир другой» и последние синглы, включая «Я остаюсь» (саундтрек к сериалу «И снова здравствуйте!») и «Хуже некуда».

Концерт стартует 20 августа, в 20.00. Адрес: Цветной б-р, 15, стр. 1, 7 этаж.

Билеты можно купить по ссылке (а по промокоду «ЖАРА» можно получить скидку в 30%). Учитывайте, что в случае опоздания на концерт вам могут быть предложены места, отличные от указанных в билете.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение