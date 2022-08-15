Mika Vino проведет концерт на крыше «Цветного»

20 августа на концертной площадке Omega Rooftop, которая находится на крыше универмага «Цветной», состоится концерт московского инди-рок-исполнителя Mika Vino. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Mika Vino — это винтажная музыка, вдохновленная индустрией 1950-х и 1960-х, британским блюз-роком, Джими Хендриксом и The Rolling Stones. Автор и солист проекта — Мика Винокуров, который в 2020 году стал резидентом лейбла Gazgolder.

За гитару на концерте будет отвечать Артем Садовников, на барабанах — Александр Зингер, на клавишных — Артем Цехановский, бас — Владимир Барышников. Бэк-вокал — Фотинья Фо и Тата. Организаторами выступили проект «Крыши и выше» и креативное агентство Red Events.

В программе: премьера нового EP, песни с дебютного альбома «Мир другой» и последние синглы, включая «Я остаюсь» (саундтрек к сериалу «И снова здравствуйте!») и «Хуже некуда».

Концерт стартует 20 августа, в 20.00. Адрес: Цветной б-р, 15, стр. 1, 7 этаж.

Билеты можно купить по ссылке (а по промокоду «ЖАРА» можно получить скидку в 30%). Учитывайте, что в случае опоздания на концерт вам могут быть предложены места, отличные от указанных в билете.