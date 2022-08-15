Ритуальное агентство, регистрирующее бренд «Грустно и точка», пообещало не проводить свадеб

Агентство «Ритуал.рус», которое обратилось в Роспатент с просьбой о регистрации бренда «Грустно и точка», не собирается проводить праздничные церемонии, включая свадьбы. Об этом гендиректор похоронной компании Олег Шелягов рассказал изданию «Подъем».

«Свадьбы, конечно, к этому бренду не могут иметь никакого отношения, это не наша плоскость. Мы подали заявку. Позже будут понятны наши планы. Сроки зависят от госоргана, я думаю, что это займет несколько месяцев. Мы пока не говорим про агентство, мы пока регистрируем бренд. Когда госорганы сочтут возможным его зарегистрировать, дальше уже будем думать, как его использовать», — сказал он.

Шелягов также отметил, что не видит ничего неуместного в названии «Грустно и точка». «У нас свойственно иронизировать все, поэтому ничего страшного», — пояснил он.

Похоронная компания «Ритуал.рус» подала заявку на регистрацию бренда «Грустно и точка» в первой половине августа. Квалификация заявки позволяет компании оказывать под этим брендом похоронные услуги, производить и продавать гробы, надгробные плиты и памятники, проводить эксгумацию, уход за могилами, бальзамирование, устраивать почетные караулы и свадебные церемонии.

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» пообещали изучить заявку «Ритуал.рус». «Комментировать чужое название мы не будем. Можем сказать, что изучаем этот кейс», — сообщили представители компании.