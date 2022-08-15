За полгода вандалы причинили ущерб московским электричкам более чем на 27 млн рублей

Ущерб электричкам Московской железной дороги от действий вандалов с января по июль 2022 года составил около 27,4 млн рублей. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной магистрали.

Большинство случаев вандализма связано с граффити: за 7 месяцев работники депо отмыли от рисунков и надписей более 1,2 тыс. вагонов, некоторые пришлось заново красить. Общий ущерб от граффити составил 7 млн рублей.

Еще один распространенный вид вандализма — битье стекол. Всего было разбито около 1100 штук, затраты на приобретение новых превысили 4,3 млн рублей.

Также вандалы воруют и ломают ручки тамбуров, багажные полки, светильники. Кроме того, часто портят мягкие диваны: с января по июль было повреждено более 4,7 тыс. сидений, а на их восстановление было потрачено как минимум 3,2 млн рублей.