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РБК: Евросоюз увеличил поставки косметики, парфюмерии и лекарств в Россию
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Экспорт товаров из стран Евросоюза в Россию в июне составил 4,45 млрд евро — это на 18% больше по сравнению с маем, когда этот показатель находился на отметке 3,78 млрд евро, пишет РБК со ссылкой на данные статистической службы ЕС Eurostat.

Поставки растут второй месяц подряд после низшей точки в апреле (2,78 млрд евро), но остаются существенно меньше цифр за июнь 2021-го (7,21 млрд), когда еще не было введено абсолютное большинство санкций.

Согласно статистике, крупнейший экспортер в РФ среди стран Европейского союза — Германия. Объем ее поставок в Россию в июне составил 1,16 млрд евро (рост к маю 5,4%).

За ней следует Италия, в июне поставившая товары на 532 млн евро (+2,9%). Польша увеличила экспорт до 395 млн евро (+58%), страны Балтии — до 481 млн (+34%).

Среди категорий товаров на первом месте находится промышленное оборудование — объем ввоза такой продукции составил 1,12 млрд евро (+21%). На втором месте — лекарства, 791 млн евро (+6%).

Экспорт косметики и парфюмерии из ЕС в июне вырос до 108 млн евро (+38%). Поставки люксовых товаров в Россию запрещены, однако только для продукции с закупочной стоимостью выше 300 евро. Если стоимость ниже, поставки возможны.

Также отмечен рост экспорта пластмасс и изделий из них — до 234 млн евро (+16%), медицинских, оптических, измерительных приборов и инструментов — до 268 млн евро (+38%), электрооборудования и компонентов — до 187 млн евро (+7%).

Еврокомиссия оценивает ограничения на экспорт в Россию в 28% стоимости всех товаров, поставлявшихся до 24 февраля. Из‑за санкций на территорию страны не попадут товары общей стоимостью 24,8 млрд евро в год, подсчитали в ЕК.

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