Forbes выяснил, что 300 сотрудников TikTok и ByteDance работали на китайскую пропаганду

Forbes проанализировал открытые профили в LinkedIn китайских государственных служащих. Таким образом журналисты обнаружили 300 аккаунтов нынешних сотрудников TikTok и ее материнской компании ByteDance, которые ранее работали в государственных СМИ Китая. Из них 23 профиля, вероятно, созданы директорами ByteDance, которые руководят отделами по контент-партнерству, связям с общественностью, корпоративной социальной ответственности и «сотрудничеству со СМИ».

По меньшей мере 15 нынешних сотрудников ByteDance указали, что они также работают в государственных СМИ: новостном агентстве «Синьхуа», Международном радио Китая (CRI), а также Центральном телевидении Китая (CCTV) и дочерней Глобальной телевизионной сети Китая (CGTN).

Среди них обнаружили директора по партнерствам в сфере медиаконтента и оператора международного рынка ByteDance, который, согласно его биографии, был главным редактором CCTV и по сей день работает там на должности редактора.

Forbes пишет о «сильных связях» между ByteDance и пропагандистским подразделением китайского правительства, которое активно использует соцсети для распространения дезинформации в интересах Коммунистической партии Китая. ByteDance и TikTok не стали отрицать принадлежности этих 300 аккаунтов к их сотрудникам и связей с китайскими государственными СМИ. Никто из китайских медиа на комментарии не согласился.

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Пресс-секретарь ByteDance Дженнифер Бэнкс заявила, что ее компания принимает «кадровые решения, исходя лишь из профессионализма кандидата при выполнении работы». «[ByteDance] не разрешает сотрудникам иметь вторую работу, подработку или заниматься любой иной деятельностью, которая может повлечь за собой конфликт интересов», — прокомментировала она те 15 профилей, в которых указано, что работник также занимает должность в государственных китайских СМИ.

Forbes отмечает, что власти Китая используют TikTok не в полной мере, но в то же время их СМИ активно работают в Facebook*, Instagram* и Twitter. В марте TikTok рассказал о планах маркировать некоторые государственные издания, но на сегодняшний день ни одно провластное китайское СМИ («Синьхуа», CNS, Global Times и другие) не имеет отметки, хотя другие соцсети отмечают их подконтрольность государству.

ByteDance принадлежит еще один сервис коротких видео — малоизвестный иностранным пользователям Douyin. В нем ситуация складывается иначе: у китайских государственных СМИ там чуть ли не самые популярные страницы с миллионами подписчиков. Douyin подчиняется строгим законам китайской цензуры, а работа на этой платформе упоминается во многих профилях LinkedIn.

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Forbes пишет, что еще 24 сотрудника TikTok и ByteDance трудились в издании «Жэньминь жибао», которое правозащитная группа Freedom House называет «официальным рупором Компартии Китая», газет «Чжунго жибао» и «Чжунго циннянь бао», а также Международного китайского радио (последние два признаны в США иностранными агентами).

Директор программы по стратегическим технологиям в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) Джеймс Льюис полагает, что люди уходят из государственных китайских СМИ в ByteDance, потому что в последнем платят больше, и советует не обращать столько внимания на послужные списки работников. «Китайское правительство, вероятно, прощупывает обстановку и пытается понять, как информацию по просмотрам в TikTok можно использовать для лучшей подачи своей пропаганды западной аудитории», — добавил он.

Разговоры, что с помощью TikTok Китай хочет повлиять на отношение западной аудитории к стране, начали появляться этим летом. BuzzFeed писала, что сотрудники ByteDance в Китае регулярно просматривали конфиденциальную информацию американских пользователей TikTok (соцсеть это подтвердила), а после этого бывшие работники компании рассказали о распространении прокитайской повестки среди американцев в закрывшемся новостном приложении TopBuzz, принадлежащем ByteDance.

29 июля Bloomberg сообщил, что в 2020 году китайское правительство просило у TikTok разрешения на создание аккаунта со «скрытой пропагандой» (соцсеть это тоже подтвердила), но встретило отказ. Однако Forbes обращает внимание на заместителя генерального менеджера ByteDance по сотрудничеству со СМИ, который, согласно профилю в LinkedIn, «отвечает за формирование стратегии сотрудничества между компанией и центральными средствами массовой информации». Журналисты полагают, что взаимодействие между государственными китайскими СМИ и ByteDance может быть куда шире, чем считалось ранее.

«Коммунистическая партия обожает TikTok, и я уверен, что они хотят разобраться, как с ним работать. Для ByteDance эти новости сулят мало хорошего [на фоне подозрений о связях с правительством Китая], потому что быть любимым ребенком китайской Компартии означает волей-неволей оказаться в центре внимания», — заключает Льюис.

* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.