«Ведомости»: Захар Прилепин собирается участвовать в президентских выборах

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» писатель Захар Прилепин намерен принять участие в следующих президентских выборах в качестве самовыдвиженца. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на четверых собеседников в партии и источник, близкий к администрации президента (АП).

По словам источника в «Справедливой России», Прилепин хочет показать АП, что готов принять участие в выборах. Другой собеседник издания отмечает, что пока такая инициатива писателя воспринимается в администрации президента «не лучшим образом».

Человек, близкий к АП, утверждает, что согласование кандидатуры Прилепина «в процессе». Сейчас обсуждается его идеологическая ниша в президентской кампании, уточняет источник в «СР».

Сам политик планы по выдвижению отрицает. «На 14 августа 2022 г. меня интересует: а) возвращение в Киев, б) деоккупация российской культуры, в) завершение биографии Шолохова. По поводу сказанного вами нет ни одной даже брезжащей мысли», — ответил он на запрос журналиста «Ведомостей».

Захар Прилепин создал движение «За правду» в 2019 году, а в 2020-м на его базе была создана одноименная политическая партия. Накануне думских выборов 2021 года она объединилась со «Справедливой Россией» и «Патриотами», после чего Прилепин стал одним из сопредседателей созданной партии.

В сентябре 2021-го «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — получила 7,46% голосов, улучшив показатель эсеров с прошлых выборов на 1,24%. В Госдуме партийцы получили 27 мест (на 4 больше, чем в прошлом созыве), восемь из которых достались по одномандатным округам. Лучший показатель лидера «Справедливой России» Сергея Миронова на президентских выборах — 3,85%, которые он заработал в 2012 году.