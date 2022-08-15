Поставщики электроники предупредили о дефиците премиальных наушников

Из‑за отказа производителей премиальных наушников (Sennheiser, Marshall, Sony) поставлять свою продукцию в Россию в стране может возникнуть нехватка таких товаров. Об этом «Коммерсанту» рассказали дистрибьюторы электроники.

По оценке главы направления «Аксессуары» в diHouse Ольги Полоновской, запасов премиальных наушников хватит примерно на один квартал.

«Коммерсанту» не удалось найти в продаже такой товар на сайтах крупнейших ретейлеров. Единственные наушники дороже 10 тыс. рублей на сайте «Ситилинка» — это Sennheiser HD 300 PRO (17,99 тыс. рублей), которые остались в наличии лишь в одном магазине. В «М.Видео» тоже только в одном магазине есть Beats Solo Pro (19,9 тыс. рублей), а в «Эльдорадо» — несколько моделей от Sony.

В российских маркетплейсах дефицита не ожидают, рассчитывая на параллельный импорт. Однако продукция, поставленная по такой схеме, нередко оказывается поддельной, предупреждают эксперты.

После начала военной операции на Украине производители наушников и аудиотехники JBL, Bose и Harman Kardon закрыли российские представительства. Другие поставщики, такие как Marshall, Sennheiser, Samsung и Sony, не делали официальных заявлений, но сейчас не отгружают товар, говорят в «Марвел-Дистрибуции».