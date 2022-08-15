Умер художник Дмитрий Врубель. Он создал работу с поцелуем Брежнева и Хонеккера на Берлинской стене

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Сегодня в 05:40

Скончался советский, российский и немецкий художник Дмитрий Врубель. Об этом в фейсбуке* сообщила главный редактор издания The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

Врубель умер 14 августа, ему было 62 года. О причинах смерти не сообщается. В июле жена художника Виктория Тимофеева рассказала, что сердце Врубеля «внезапно стало очень слабым», и сообщила, что он перенес коронавирус.

Дмитрий Врубель родился в 1960 году в Москве, учился в Московском государственном педагогическом институте на художественно-графическом факультете. В 1987 году принял участие в первой выставке «Клуба авангардистов» (КЛАВА). Член Союза художников СССР с 1983 года. В 1986 году организовал в своей квартире в Москве галерею «Кварт-Арт».

Известность получил как представитель соц-арта. Одним из символов этого направления и самой знаменитой работой Врубеля стала работа «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», или «Братский поцелуй», на Берлинской стене, изображающая поцелуй генсека СССР Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

С середины 1990-х Врубель работал совместно с супругой Викторией Тимофеевой. С 2010 года они постоянно проживали в Берлине, где создали мастерскую Vrubel+Timofeeva в театре P.A.N.D.A.

*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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