M.I.A. и ее жутковатый робот-двойник идут к успеху в клипе «Popular»

Британская хип-хоп-исполнительница M.I.A. выпустила новый сингл «Popular» и клип к нему, снятый режиссером Арно Брессоном.
В ролике певица учит своего жутковатого робота-двойника по имени M.A.I танцевать и читать рэп, чтобы добиться популярности. Попытки приносят успех, но артистка, несмотря на это, убивает андроида из водяного пистолета.
«Popular» станет частью грядущего альбома M.I.A. «MATA», дата выхода которого пока неизвестна. Певица анонсировала пластинку в конце мая, а заодно презентовала первый сингл с нее — «The One».
Всего в багаже M.I.A. пять студийных альбомов, предыдущий — «AIM» — выходил в 2016 году.
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