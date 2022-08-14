В Ростове-на-Дону будут готовить военных священников

В Донской духовной семинарии откроется учебный центр и новая магистерская программа по подготовке военного духовенства. Об этом говорится на сайте семинарии.

Будущих военных священников будут обучать, в частности, основам геополитики, военной медицине и психологии, международному гуманитарному и военному праву. Также в рамках обучения семинаристы пройдут общевоенную подготовку. Предполагается, что будет и дистанционный формат обучения.

Сейчас прорабатываются вопросы лицензирования новой программы, привлечения преподавательского состава и финансового обеспечения.

Основная задача священника в зоне боевых действий — духовная и нравственная поддержка верующих солдат. «В стрессовых ситуациях у людей обостряется чувство веры в Бога, необходимость в его поддержке. Он вселяет дух товарищества, любви, взаимоуважения, препятствует развитию духа злобы», — пояснял священник Андрей Гусев, находящийся в ДНР.