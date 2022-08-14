Взрыв в ереванском ТЦ, визит американских сенаторов на Тайвань и другие новости дня

В ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел сильный взрыв. Пострадал как минимум 51 человек, сообщается об одном погибшем.

МИД Польши объявил о разработке концепции, позволяющей прекратить выдачу виз россиянам. В латвийском МИД считают, что запрет на выдачу виз сохранит оппозицию внутри России.

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла на Тайвань. Конгрессмены встретятся с главой тайваньской администрации и посетят местный парламент. Визит американской делегации заранее не анонсировался.

Тем временем в Россию направляется делегация «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ). Талибы посетят Москву и Казань, где обсудят закупки российской нефти, пшеницы, муки и подсолнечного масла.

Ректор Сколтеха Александр Кулешов считает развитие мобильной связи 6G в России в обход 5G невозможным. «Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта», — объяснил он.

Журналисты выяснили подробности грандиозных планов по открытию в Петербурге 89 новых станций метро. Сейчас строятся лишь три станции, еще по 18 идут проектно-изыскательные работы. По 68 остальным станциям нет никакой конкретики.

ФБР пришло к выводу, что Алек Болдуин все-таки нажал на спусковой крючок револьвера, из которого была убита оператор Галина Хатчинс. Без полного нажатия оружие данной модели не могло выстрелить.

Джоан Роулинг получила угрозу убийством, после того как осудила в соцсетях нападение на своего коллегу Салмана Рушди. Некий Меер Асиф Азиз отреагировал на сочувственный пост писательницы: «вы следующая».

Двукратная чемпионка мира по ски-альпинизму (восхождению в гору на лыжах) Адель Миллоз погибла во Французских Альпах. Вместе со спортсменкой погиб ее инструктор. Причиной трагедии могли стать погодные условия, сход камней или стихия.

Том Холланд удалил соцсети со своего телефона, чтобы позаботиться о психическом здоровье. «Я зацикливаюсь, когда читаю что‑то о себе в интернете, и в конечном счете это очень пагубно влияет на мое психическое состояние», — объяснил он.

В сети нашли неанонсированную игру по мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге», которая, как заявлено в описании, выйдет 8 ноября. Тайтл с подзаголовком «Quest for Balance» обнаружили на Amazon Japan.

Фронтмен The Roots Тарик Троттер (Black Thought) объединился с Danger Mouse для записи альбома «Cheat Codes». На 12 треках солидные фиты с MF Doom, A$AP Rocky, Run the Jewels и Joey Bada$$.