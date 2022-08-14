На Тайвань прибыла делегация Конгресса США. Ее визит заранее не анонсировался

Делегация Конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки прибыла с двухдневным визитом на Тайвань. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство острова.

В делегацию вошли пять политиков, которые представляют обе основные американские партии. Они намерены встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, побывать в тайваньском парламенте и посетить банкет, устроенный руководителем внешнеполитического ведомства Джозефом У.

Сенаторы обсудят с представителями местной администрации «американо-тайваньские отношения, региональную безопасность, торговлю и инвестиции, глобальные цепочки поставок, изменение климата и другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес».

Визит американских конгрессменов на остров заранее не анонсировался. Он совершается в рамках их поездки в Индо-Тихоокеанский регион.

Появление делегации Конгресса США на Тайване может обострить отношения между Пекином и Вашингтоном. Напряженность в регионе резко усилилась после приезда 2 августа на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

На фоне визита Пелоси КНР 4 августа ввела ограничения на полеты в шести районах вокруг всего острова, а позже развернула там масштабные военные учения. 5 августа китайские власти объявили о прекращении или заморозке контактов с США по ряду вопросов, которые касаются безопасности, борьбы с преступностью и изменения климата. Однако контактов между военными руководителями стран это решение не коснется.