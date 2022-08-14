Польша может перестать выдавать визы россиянам

МИД Польши объявил о разработке концепции, позволяющей прекратить выдачу виз россиянам. Об этом рассказал замглавы министерства Петр Вавжик.

Также Польша присоединилась к Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании в попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для граждан России. При этом страна на протяжении уже нескольких месяцев не выдает туристические визы россиянам, отмечает «Коммерсант».

По словам Вавжика, не все страны Евросоюза поддерживают единый запрет на выдачу виз россиянам, против выступают в частности Германия, Франция и Нидерланды. «В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран по приостановке действия соглашения об упрощении визового режима для граждан РФ, Польша работает над новым решением», — сказал он.

После начала российской военной операции на Украине выдачу туристических виз для россиян приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом может представить запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Он отметил, что ответственность за начало военных действий несут не простые граждане, а руководство страны.