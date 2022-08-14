Священник посоветовал РПЦ изучить данные РАН о доверии к церкви

Руководству РПЦ следует прислушаться к выводам Института социально-политических исследований РАН о том, что жители Москвы стали меньше доверять церкви как институту. Так считает настоятель Георгиевского храма в Подмосковье Павел Островский.

«Хочу выразить благодарность ученым за их работу, так как проведенное исследование дает большую почву для размышлений. Мне кажется, что церковному начальству стоило бы обратить пристальное внимание на это исследование, так как оно может помочь скорректировать нашу работу в информационном и миссионерском поле», — написал Островский в своем телеграм-канале.

Речь идет о монографии «Вызовы пандемии и стратегическая повестка дня для общества и государства» 2021 года. В ней говорится о падении доверия москвичей к РПЦ как к социальному институту: не только у тех, кто индифферентно относится к религии, но и у верующих. В 2015 году 55% жителей столицы доверяли церкви, а в 2021-м — только 28%. За семь лет этот показатель среди верующих снизился с 72% до 43%, среди неверующих — с 15% до 5%.

«Активная миссионерская и прозелитическая [направленная на обращение в веру] деятельность» ряда конфессий и религиозных организаций, а также «политическая ангажированность некоторых религиозных лидеров» прежде всего связаны с падением доверия, отмечают авторы монографии.