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Двукратная чемпионка мира по ски-альпинизму погибла в Альпах
Сегодня в 12:53

Двукратная чемпионка мира по ски-альпинизму (восхождению в гору на лыжах) Адель Миллоз погибла во французских Альпах. Об этом пишет газета Le Dauphiné.

Тело спортсменки обнаружили на одном из склонов горного массива Монблан близ коммуны Шамони. Рядом с ней находилось тело ее инструктора. Вместо они следовали по стандартному маршруту восхождения на пик Пэнь.

По мнению правоохранителей, причиной гибели альпинистов могли стать погодные условия, сход камней или стихия. Обстоятельства трагедии выясняются.

О нахождении двух тел сообщили туристы, которые поднялись на вершину днем 12 августа. Они были настолько шокированы увиденным, что не смогли самостоятельно спуститься с горы. Их пришлось эвакуировать на вертолете.

Адель Миллоз было 26 лет. Она завоевала два золота на чемпионате мира по ски-альпинизму в 2017 году — в спринте и индивидуальной гонке, а также выиграла спринт на чемпионате Европы 2018 года. Альпинистка также была трехкратным золотым призером чемпионата Франции того же года.

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