В Смольном пояснили слова Беглова о запуске 89 новых станций метро. Сейчас строятся лишь три из них

РБК Петербург выяснил подробности планов по развитию в Петербурге метрополитена. На прошлой неделе губернатор Александр Беглов со ссылкой на проект нового петербургского генплана говорил, что в городе собираются построить 89 новых станций метро.

Согласно отчету Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), полученному РБК Петербург, из 89 заявленных станций ведется строительство только трех. На станции «Горный институт» горнопроходческие работы завершены на 90%. На «Путиловской» основные конструкции выполнены на 65%, на «Юго-Западной» — на 89%. Все три станции собираются ввести в эксплуатацию к 2024 году.

Еще по 18 станциям первой очереди идут проектно-изыскательные работы. Планируется, что их должны построить в течение 8 лет. По 68 остальным станциям нет никакой конкретики — ни сроков, ни понимания, в какую сумму обойдется их создание.

В комитете отметили, что срок реализации генплана — 2040 год с прогнозируемым периодом до 2050 года. Поскольку сроки реализации планов строительству метро дальше первой очереди не разглашаются, журналисты предполагают, что они относятся ближе к 2050 году.

Эксперты по метростроению называют планы по возведению 89 новых станций нереализуемыми в обозримой перспективе. По оценке гендиректора Ассоциации «Подземдорстрой» Сергея Алпатова, чтобы их реализовать нужно увеличить штат подрядной организации «Метрострой Северной столицы» с 3700 человек минимум на 10-12 тыс.

Александр Беглов рассказал о грандиозных планах по развитию петербургского метро в своем телеграм-канале 7 августа. По его словам, в результате строительства новых 89 станций протяженность линий метро должна увеличиться на 139 километров. С начала запуска петербургской подземки в 1955 году в ней открылись 72 станции, а протяженность линий сейчас составляет 124 километра.

«Фонтанка» отмечала, что построить в Петербурге новые 89 станций обещали еще 2013 году в рамках «Стратегии-2030». Тогда их планировали возвести к 2030 году. С 2013 года в городе появились всего пять станций: «Беговая» и «Зенит» на зеленой ветке, а также «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на фиолетовой.