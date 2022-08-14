МИД Латвии: запрет на выдачу виз россиянам сохранит оппозицию внутри России

Запрет на выдачу шенгенских виз в страны Евросоюза сохранит внутри России наибольшее количество оппозиционно настроенных к Владимиру Путину россиян, считает глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис. Ранее президент республики предложил аннулировать ВНЖ и визы для тех, кто поддерживает российскую спецоперацию.

«Вы хотите, чтобы эти миллионы [оппозиционеров] были внутри России или за ее пределами? Я верю, что перемены происходят внутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри», — сказал Ландсбергис в эфире Deutsche Welle*.