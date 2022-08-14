МИД Латвии: запрет на выдачу виз россиянам сохранит оппозицию внутри России

Запрет на выдачу шенгенских виз в страны Евросоюза сохранит внутри России наибольшее количество оппозиционно настроенных к Владимиру Путину россиян, считает глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис. Ранее президент республики предложил аннулировать ВНЖ и визы для тех, кто поддерживает российскую спецоперацию.
«Вы хотите, чтобы эти миллионы [оппозиционеров] были внутри России или за ее пределами? Я верю, что перемены происходят внутри. И если мы верим, что в будущем нас ждет демократическая Россия, то ее становление будет происходить изнутри», — сказал Ландсбергис в эфире Deutsche Welle*.
Предложение о визовых ограничениях для россиян, которые должны увеличить внутренний протестный потенциал и спровоцировать политические перемены, подвергается критике со стороны некоторых российских оппозиционеров. «Коммерсант» выделяет слова ведущей телеканала «Дождь»* Екатерины Котрикадзе, которая заявила, что российские оппозиционеры подвергаются преследованию и политическим репрессиям.
В этот же день президент Латвии Эгилс Левитс предложил пересмотреть уже выданные россиянам в стране виды на жительство и визы, «за исключением конкретных доказанных особых обстоятельств». Тем, кто поддерживает боевые действия на территории Украины, их нужно аннулировать, считает он.
* Deutsche Welle и «Дождь» внесены Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов