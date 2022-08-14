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Клипы Кендрика Ламара и Тейлор Свифт могут номинировать на «Оскар»
Сегодня в 10:58

Клипы Кендрика Ламара и Тейлор Свифт могут номинировать на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный фильм», сообщает The Hollywood Reporter.

Короткометражный фильм Свифт на песню «All Too Well» по ее собственному сценарию и постановке показывали в нью-йоркском AMC Lincoln Square в ноябре прошлого года. Участвовать в гонке за статуэтку могут работы, выпущенные с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

«Это не музыкальное видео. У нас был другой подход», — сказала Свифт на премьере «All Too Well» на кинофестивале Tribeca. В видео снялись известная по «Очень странным делам» Сэди Синк и Дилан О’Брайен.

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Ламар получил право на участие в этой номинации благодаря шестиминутному видео на трек «We Cry Together». THR пишет, что короткометражку, в которой снялись сам рэпер и актриса Тейлор Пейдж, показывали только один раз день в течение недели — и то, на сеансах в Королевском театре Леммле в Лос-Анджелесе были в основном члены семьи и друзья Ламара, а фанатов — совсем немного. Когда клип выйдет в сети, неизвестно.

«All Too Well» и «We Cry Together» подходят по всем параметрам на номинацию, но их участие пока еще не гарантировано.

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