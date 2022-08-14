В торговом центре в Ереване произошел сильный взрыв. Есть пострадавшие

В ереванском торговом центре «Сурмалу», который специализируется на оптовой торговле произошел сильный взрыв. Как пишет МЧС Армении, есть пострадавшие.
В результате взрыва начался пожар. На место происшествия выехали шесть расчетов пожарно-спасательных отрядов. Точное число пострадавших и их состояние пока не уточняется.
СМИ пишут, что в торговом центре взрываются фейевреки. По предварительным данным, горит склад пиротехники.
Один из жителей близлежащего дома заявил «Sputnik-Армения», что сперва прогремел сильный взрыв, за ним последовали новые хлопки.
Очевидцы рассказали ТАСС о погибших. По словам главы армянской службы скорой помощи Тагуи Степаняна, в больницы доставлены семь пострадавших.
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