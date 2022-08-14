Делегация «Талибана»* приедет в Москву и Казань

15 августа в Москву приедет делегация правительства Афганистана, назначенного «Талибаном»*. Среди ее участников будет министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи, сообщил РИА «Новости» посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
Стороны обсудят закупки российской нефти, пшеницы, муки и подсолнечного масла. В переговорах примут участие экономисты и финансисты.
Афганская делегация также планирует посетить Казань «для развития межрегиональных связей».
В середине июня стало известно, что власти Афганистана ведут переговоры с Россией о беспошлинном экспорте минералов и фруктов. Российские бизнесмены приезжали в страну для обсуждения торговли.
После прихода талибов к власти в прошлом году Россия продолжила торговлю со Афганистаном: стране поставляются двигатели, древесина и лесоматериалы, а также мука, чечевица, дрожжи, нут, масла. Взамен Россия закупает сушеный виноград и абрикосы, миндаль, сыры, чай и кофе, морковь, свеклу, руды и концентраты, насосы.
Накануне в Кабуле, столице Афганистана, женщины вышли на демонстрацию. Они требовали от лидеров движения «Талибан» прекратить нарушать их права. Для разгона демонстрации талибы начали стрелять в воздух.
* «Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.