Делегация «Талибана»* приедет в Москву и Казань

15 августа в Москву приедет делегация правительства Афганистана, назначенного «Талибаном»*. Среди ее участников будет министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи, сообщил РИА «Новости» посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

В середине июня стало известно , что власти Афганистана ведут переговоры с Россией о беспошлинном экспорте минералов и фруктов. Российские бизнесмены приезжали в страну для обсуждения торговли.

После прихода талибов к власти в прошлом году Россия продолжила торговлю со Афганистаном: стране поставляются двигатели, древесина и лесоматериалы, а также мука, чечевица, дрожжи, нут, масла. Взамен Россия закупает сушеный виноград и абрикосы, миндаль, сыры, чай и кофе, морковь, свеклу, руды и концентраты, насосы.