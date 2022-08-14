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ФБР: Алек Болдуин нажал на спусковой крючок и тем самым убил оператора Галину Хатчинс
Сегодня в 08:28

Алекс Болдуин нажал на спусковой крючок и убил оператора Галину Хатчинс на съемках независимого вестерна «Ржавчина». Ранее актер говорил, что выстрел произошел случайно.

Новыми данными поделилось ФБР в своем новом отчете, передает Deadline. Испытания ведомства показали, что револьвер F.lli Pietta требует нажатия на спусковой крючок для выстрела — при нажатии наполовину или на четверть оружие стрелять не будет.

Это противоречит тому, что Болдуин говорил в декабре 2021 года. Он утверждал, что не нажимал на крючок.

«Офис окружного прокурора работал с полицией округа Саффолк и адвокатом Болдуина, чтобы получить записи телефонных разговоров. Как только полиция округа Саффолк завершит оказание помощи и отправит эти записи в правоохранительные органы Нью-Мексико, наши детективы должны будут тщательно просмотреть эти записи в целях сбора доказательств», — заявил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса.

Адвокат Болдуина заявил в апреле, что расследование Управления по охране труда США «оправдает» Болдуина. В отчете говорилось, что руководство Rust Movie Productions LLC «знало, что на съемочной площадке не соблюдаются правила техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием, и продемонстрировало явное безразличие к безопасности сотрудников, не проанализировав методы работы и не предприняв корректирующих действий».

Галина Хатчинс погибла в октябре 2021 года. В нее выстрелил исполнитель одной из ролей и продюсер «Ржавчины» Алек Болдуин. Оружие было заряжено не холостыми, а боевыми патронами.

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