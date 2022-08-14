В Татарстане могут вернуть масочный режим, но не везде

Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил ввести масочный режим на всех предприятиях в республике. Он объяснил это ростом заболеваемости COVID-19, передает 116.ru.

За последнюю неделю уровень заболеваемости вырос на 32% — это «очень много», сообщил Минниханов. Он рекомендовал «активизировать работу по повторной вакцинации», пока ситуация не стала «еще более напряженной».

13 августа оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 28 694 заболевших за прошедшие сутки. Последний раз близкий к этому значение показатель фиксировали 21 марта.

В Татарстане COVID-19 заболели 87 человек. В более 50 регионах выявили более 10 случаев, а лидером стала Москва с более 7000 случаев. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 7,4%, в Татарстане — 3,9%.