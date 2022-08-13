«Чуть не упал»: новосибирский единоросс упал с велосипеда, поздравляя с днем физкультурника

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько в день физкультурника опубликовал во «ВКонтакте» видео с поздравлением и падением с велосипеда. На ролик обратили внимание в СМИ.

«Я занимаюсь плаванием, дзюдо, ходьбой на лыжах, а на работу приезжаю на велосипеде», — написал Конько. На 12-секундном видео депутат от «Единой России» едет на велосипеде по тротуару, затем отпускает руль и падает. «Чуть не упал», — заключает он.

Конько записал видео на том же месте, что и в начале июля — возле общественной приемной депутата. В тот раз обошлось без падения.

Конько является членом заксобрания региона шестого и седьмого созывов, в составе последнего он вступил в свои полномочия в 2020 году, и входит в комиссию по экологии и комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Депутат владеет строительной компанией «Соболь». Во время первой предвыборной кампании Конько обещал жителям жилмассива «Плющихинский», где проводила работы его компания, отремонтировать и расширить дорогу, но когда через год ее так и не было. Тогда люди начали писать в его соцсетях «Где дорога?». В 2021 году Конько судили за организацию акции по защите сквера в этом районе.