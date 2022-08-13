Реклама
Новости
«Чуть не упал»: новосибирский единоросс упал с велосипеда, поздравляя с днем физкультурника
21:26
Молодой Прокопенко и лучший друг Игоря Грома: посмотрите постеры «Майор Гром: Трудное детство»
21:01
Финляндия может ограничить по времени прием заявок на визы для россиян
20:48
Сочинский блогер развозит бездомным животным корм на радиоуправляемой машинке
19:59
WSJ: YouTube раздумывает о создании магазина с подписками на стриминг-сервисы
19:14
Дата закрытия въезда в Эстонию, анонс четвертой «Кунг-фу Панды» и другие новости дня
18:45
Дайджест
В Афганистане женщины вышли на протест против нарушения их прав талибами
17:12
На фестивале в Испании сцена рухнула из‑за сильного ветра. Один человек погиб
16:58
Тайфун «Меари» вплотную приблизился к Токио. Отменено более 200 авиарейсов
16:09
В России утвердили обязательные мобильные приложения для отечественных магазинов
14:58
«Коммерсант»: число обращений россиян на выдачу шенгенских виз выросло на 40%
14:31
Сегодня в парке «Красня Пресня» выступит Жанна Агузарова
13:56
Beyonce / YouTube
Бейонсе выпустила тизер клипа «I’m That Girl»
13:25
В Белгородской области подросток получил ранение во время разборки боеприпаса
12:52
Писателя Салмана Рушди, на которого напали в США, экстренно прооперировали и подключили к ИВЛ
12:01
Журналистов «Известий» задержали в Эстонии. Им аннулировали визы и запретили въезд
10:48
Эмили Блант снимется в боевике о каскадерах вместе с Райаном Гослингом
10:15
Дональда Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже
09:03
Niegodzisie / Wikimedia Commons
Эстония закроет въезд для россиян с визами республики 18 августа
08:37
Universal выпустит мультфильм «Кунг-фу панда 4» в марте 2024 года
02:27
«Чуть не упал»: новосибирский единоросс упал с велосипеда, поздравляя с днем физкультурника
Сегодня в 18:26

Депутат законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько в день физкультурника опубликовал во «ВКонтакте» видео с поздравлением и падением с велосипеда. На ролик обратили внимание в СМИ.

«Я занимаюсь плаванием, дзюдо, ходьбой на лыжах, а на работу приезжаю на велосипеде», — написал Конько. На 12-секундном видео депутат от «Единой России» едет на велосипеде по тротуару, затем отпускает руль и падает. «Чуть не упал», — заключает он.

Конько записал видео на том же месте, что и в начале июля — возле общественной приемной депутата. В тот раз обошлось без падения.

Конько является членом заксобрания региона шестого и седьмого созывов, в составе последнего он вступил в свои полномочия в 2020 году, и входит в комиссию по экологии и комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Депутат владеет строительной компанией «Соболь». Во время первой предвыборной кампании Конько обещал жителям жилмассива «Плющихинский», где проводила работы его компания, отремонтировать и расширить дорогу, но когда через год ее так и не было. Тогда люди начали писать в его соцсетях «Где дорога?». В 2021 году Конько судили за организацию акции по защите сквера в этом районе.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение