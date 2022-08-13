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Финляндия может ограничить по времени прием заявок на визы для россиян
Сегодня в 17:48

Финляндия может ввести ограничения по времени приема заявок на различные визы для россиян. Это сократит число выданных документов, заявил местному телеканалу MTV министр иностранных дел страны Пекка Хаависто.

«На деле это может означать, что в понедельник вы можете подать заявление на получение туристической визы, а со вторника по пятницу — на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или по другим уважительным причинам», — объяснил он.

Накануне власти Чехии поддержали идею перестать выдавать шенгенские визы россиянам. После начала российской военной операции на территории Украины выдачу туристических виз для россиян приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

13 августа Эстония объявила о закрытии россиянам с выданной республикой шенгенской визой границ. Он начнет действовать с 18 августа. Россияне с шенгенскими визами, выданными другими странами соглашения, по-прежнему смогут заезжать в Эстонию. Вопрос о запрете въезда для них также будет рассмотрен, но позже.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом может представить запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Он отметил, что ответственность за начало военных действий несут не простые граждане, а руководство страны.

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