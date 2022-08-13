Сочинский блогер развозит бездомным животным корм на радиоуправляемой машинке

Блогер Игорь Донченко из Сочи запустил акцию «Машинка добра». Он ставит банку консервов на радиоуправляемый автомобиль и довозит ее доставляет до животного на улице.

Донченко выкладывает на странице в «ВКонтакте» ролики, которые записывает камера на машинке. Ему удалось накормить одну собаку и трех кошек, а также отблагодарить деньгами уличного музыканта.

Так животные не останутся голодными из‑за страха подойти к человеку.