Сочинский блогер развозит бездомным животным корм на радиоуправляемой машинке

Блогер Игорь Донченко из Сочи запустил акцию «Машинка добра». Он ставит банку консервов на радиоуправляемый автомобиль и довозит ее доставляет до животного на улице.
Донченко выкладывает на странице в «ВКонтакте» ролики, которые записывает камера на машинке. Ему удалось накормить одну собаку и трех кошек, а также отблагодарить деньгами уличного музыканта.
Так животные не останутся голодными из‑за страха подойти к человеку.
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