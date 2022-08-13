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«Коммерсант»: число обращений россиян на выдачу шенгенских виз выросло на 40%
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Журналистов «Известий» задержали в Эстонии. Им аннулировали визы и запретили въезд
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Дональда Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже
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Эстония закроет въезд для россиян с визами республики 18 августа
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Милли Бобби Браун снимется с Мишель Йео в фильме братьев Руссо «Электрическое государство»
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Дата закрытия въезда в Эстонию, анонс четвертой «Кунг-фу Панды» и другие новости дня
Сегодня в 15:45

Правительство Эстонии утвердило решение о закрытии границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Оно вступает в силу 18 августа.

Журналистов «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии, причина — «не распознана цель» пребывания в стране. Их доставили в отдел полиции, после чего им аннулировали визы и запретили въезд в ЕС на три года.

Число заявителей на шенгенские визы среди россиян выросло на 40% на фоне последних новостей, пишет «Коммерсант». Опрошенные изданием эксперты говорят, что в основном туристы опасаются, что процесс оформления «шенгена» станет похож на получение визы США.

Экс-президента США Дональда Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже — по этой причине и были проведены обыски в его поместье. Помимо непосредственно шпионажа закон предусматривает ответственность за отказ вернуть документы, связанные с национальной безопасностью, а также их удаление или уничтожение.

В Белгородской области подросток получил ранение, пытаясь разобрать боеприпас. У ребенка сильно повреждены лицо, глаз, потеряна кисть руки.

Писателя Салмана Рушди, на которого накануне вечером напал мужчина с ножом в США, экстренно прооперировали. По словам его агента, новости не очень хорошие: Рушди может потерять один глаз.

На фестивале Medusa в Испании рухнула сцена из‑за сильного ветра. Один человек погиб, не менее 40 посетителей получили ранения.

Тайфун «Меари» вплотную приблизился к Токио, он несет с собой шквалистый ветер и ливень. Приостановлено движения паромов, многие заведения сократили время работы, отменено как минимум 200 авиарейсов.

Бейонсе показала тизер клипа на песню «I’m That Girl» с пластинки «Renaissance». Даты выхода полноценной версии ролика пока нет, но одно известно точно: визуальному альбому в сопровождение всего сольника быть.

DreamWorks Animation выпустит четвертый мультфильм «Кунг-фу Панда». Он выйдет в марте 2024 года — через восемь лет после релиза предыдущей полнометражной картины.

Милли Бобби Браун присоединилась к актерскому составу фильма братьев Руссо «Электрическое государство». Актриса, судя по всему, сыграет главную роль — девочки-подростка, пытающейся найти пропавшего брата в мире роботов.

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