На фестивале в Испании сцена рухнула из‑за сильного ветра. Один человек погиб

На фестивале Medusa в Испании сцена рухнула из‑за сильного ветра. Один человек погиб, не менее 40 посетителей получили ранения.

Фестиваль проходил в районе Кульера в Валенсии. По данным El Pais, обрушилась большая вывеска у главного входа на фестиваль, а также части сцены, одна из которых упала на людей. Сообщается, что скорость ветра превышала 80 километров в час.

Погиб 28-летний мужчина. У троих тяжелые травмы.

В своем заявлении организаторы Medusa выразили «глубокие и искренние соболезнования семье и друзьям, пострадавшим в результате произошедших фатальных последствий», заявив, что они «полностью опустошены и встревожены случившимся».