Тайфун «Меари» вплотную приблизился к Токио. Отменено более 200 авиарейсов

Тайфун «Меари», бушевавший ранее над Тихим океаном, вплотную приблизился к Токио. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стихия обрушилась на побережье острова Хонсю в районе префектуры Сидзука, сейчас он движется на северо-восток к Токио. Тайфун несет с собой шквалистый ветер и ливень.

Ряд кафе и ресторанов города сократили время работы, был отменен в последний день проведения крупнейший в Японии рок-фестиваль Rock in Japan 2022. Приостановлено движение паромов в префектуре Канагава, Тиба, Ибараки. Аэропорты отменили как минимум 200 авиарейсов.

«Меари» (в переводе с японского языка — «эхо») возник к югу от Японии 12 августа. Давление в центре тайфуна составляет 998 гектопаскалей, скорость ветра — 20 метров в секунду при порывах до 30 метров.

Ожидается, что к утра 14 августа он будет над северо-восточным побережьем и уйдет на северо-восток в Тихий океан.