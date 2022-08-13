Реклама
Новости
Тайфун «Меари» вплотную приблизился к Токио. Отменено более 200 авиарейсов
16:09
В России утвердили обязательные мобильные приложения для отечественных магазинов
14:58
«Коммерсант»: число обращений россиян на выдачу шенгенских виз выросло на 40%
14:31
Сегодня в парке «Красня Пресня» выступит Жанна Агузарова
13:56
Beyonce / YouTube
Бейонсе выпустила тизер клипа «I’m That Girl»
13:25
В Белгородской области подросток получил ранение во время разборки боеприпаса
12:52
Писателя Салмана Рушди, на которого напали в США, экстренно прооперировали и подключили к ИВЛ
12:01
Журналистов «Известий» задержали в Эстонии. Им аннулировали визы и запретили въезд
10:48
Эмили Блант снимется в боевике о каскадерах вместе с Райаном Гослингом
10:15
Дональда Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже
09:03
Niegodzisie / Wikimedia Commons
Эстония закроет въезд для россиян с визами республики 18 августа
08:37
Universal выпустит мультфильм «Кунг-фу панда 4» в марте 2024 года
02:27
Милли Бобби Браун снимется с Мишель Йео в фильме братьев Руссо «Электрическое государство»
01:31
Netflix анонсировал четвертый сезон анимационного сериала «Любовь, смерть и роботы»
00:29
Чехия поддержала идею перестать выдавать шенгенские визы гражданам России
вчера в 23:51
Из соцсетей Hogwarts Legacy
Релиз игры Hogwarts Legacy отложили до 2023 года
вчера в 22:59
Чад Стахелски хочет экранизовать игру Ghost of Tsushima полностью на японском языке
вчера в 22:59
«Вкусно — и точка» объявила официальное английское название — Tasty. And That’s It
вчера в 21:55
Актриса Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет. Ее отключили от систем жизнеобеспечения
вчера в 21:31
В Волгограде полицейские сильно избили 14-летнего подростка, приняв его за закладчика
вчера в 21:14
Тайфун «Меари» вплотную приблизился к Токио. Отменено более 200 авиарейсов
Сегодня в 13:09

Тайфун «Меари», бушевавший ранее над Тихим океаном, вплотную приблизился к Токио. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стихия обрушилась на побережье острова Хонсю в районе префектуры Сидзука, сейчас он движется на северо-восток к Токио. Тайфун несет с собой шквалистый ветер и ливень.

Ряд кафе и ресторанов города сократили время работы, был отменен в последний день проведения крупнейший в Японии рок-фестиваль Rock in Japan 2022. Приостановлено движение паромов в префектуре Канагава, Тиба, Ибараки. Аэропорты отменили как минимум 200 авиарейсов.

«Меари» (в переводе с японского языка — «эхо») возник к югу от Японии 12 августа. Давление в центре тайфуна составляет 998 гектопаскалей, скорость ветра — 20 метров в секунду при порывах до 30 метров.

Ожидается, что к утра 14 августа он будет над северо-восточным побережьем и уйдет на северо-восток в Тихий океан.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение