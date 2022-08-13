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Молодой Прокопенко и лучший друг Игоря Грома: посмотрите постеры «Майор Гром: Трудное детство»
Сегодня в 18:01

«Кинопоиск» и Bubble Studios поделились персонажными постерами фильма «Майор Гром: Трудное детство». Актеры, сыгравшие роли, сами рассказали, в кого они перевоплотились.

Алексей Ведерников — Федор Прокопенко в молодости

Будущий начальник петербургской полиции, а за 20 лет до этого — напарник и друг Константина Грома, вместе с которым они ловят преступников.
© Пресс-материалы
Моего героя лучше всего характеризует пословица «в тихом омуте черти водятся». На первый взгляд, Прокопенко — тихий семейный человек, при этом он всегда готов прыгнуть на мотоцикл и отправиться на помощь Константину Грому, поддержать его в любой передряге. Их тандем можно назвать так: «крутой коп» и «типа крутой коп». Кроме того, Прокопенко — надежный напарник в работе и единственный друг, которого Гром боится потерять. Он напоминает Грому о том, как важно быть не только полицейским, который постоянно ловит преступников, но и хорошим отцом для маленького Игоря.
Алексей Ведерников

Ирина Розанова — Елена Хмурова

Начальница полиции Санкт-Петербурга. Жесткая и властная, причем как по отношению к тем, на кого выписывают ордера, так и к своим сотрудникам. С Громом-старшим найти общий язык она и не пытается, поэтому разговоры с ним часто проходят на повышенных тонах.
© Пресс-материалы
Моя героиня Елена Хмурова — сильная женщина, которая одинаково строго относится ко всем, с кем работает. Константин Гром — не исключение, им редко удаётся найти компромисс. Я принимала активное участие в работе над образом Елены, придумывала черты ее характера и внешний вид, поэтому у нас с ней много общего.
Ирина Розанова

Даниил Воробьев — Юрий Смирнов

Полицейский из отдела Константина Грома, который работает под прикрытием, поэтому и выглядит соответствующе: пиджак из грубой ткани, рубашка и галстук не по форме, две «беретты» вместо табельного на поясе.
© Пресс-материалы
У моего героя — опасная миссия, он работает под прикрытием. Я бы сравнил его с Кэлвином Кэнди, героем Ди Каприо из фильма «Джанго Освобожденный», если бы тот побывал в атмосфере «Страха и ненависти в Лас-Вегасе», но сумел выбраться и адаптироваться к жизни в социуме. Он руководствуется таким принципом: «Если ты решил жить в нищете, то я не планирую».
Даниил Воробьев

Владимир Яганов — Игнат

Лучший друг Игоря Грома. Гром-старший просит сына с ним не общаться, потому что «товарищ ненадежный», ведь это тот самый пацан со двора, кто всегда предлагает сомнительную идею, которая поначалу звучит как нечто безобидное и очень заманчивое.
© Пресс-материалы
Я пять или шесть раз пересматривал фильм «Майор Гром: Чумной Доктор», чтобы понять, кто такой Игнат и как он живет. Думал, стоит ли добавлять своему Игнату какие‑то фишки, но понял, что в его взрослой версии уже всё есть: он клевый и жизнерадостный, ценит дружбу и никогда не отчаивается. Мы во многом похожи: у нас одинаковый характер и схожие принципы. Как и Игнат, я стараюсь радоваться каждому моменту и каждому шансу, который предлагает жизнь. Отличаемся мы только тем, что у меня, к сожалению, нет такого доброго, честного и справедливого друга, как Игорь Гром. Но я уверен, все впереди.
Владимир Яганов

Постеры показали на фестивале Bubble Weekend. Их представили основатель издательства Артер Габрелянов и режиссер Олег Трофим.

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