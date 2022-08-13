В Белгородской области подросток получил ранение во время разборки боеприпаса

В Белгородской области подросток получил ранение, пытаясь разобрать боеприпас. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У мальчика сильно повреждено лицо, глаз, потеряна кисть руки. Состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимации, а затем отправят на лечение в Москву. Гладков выехал к семье пострадавшего.

«Пожалуйста, объясните детям, что не стоит приближаться к военной технике или к расположению воинских частей. Если вы что‑то заметили или это привлекло ваше внимание, пожалуйста, сначала отойдите на безопасное расстояние и сразу же звоните по телефону единой диспетчерской службы 112», — описал план действий Гладков.

Чиновник поручил главам районов и добровольной народной дружине (ДНД) дежурить и патрулировать в усиленном режиме, а школы и СМИ максимально полно информировать детей и родителей об опасности.

В пяти муниципальных образованиях Белгородской области — Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы и округа — будут закрыты школы и детские сады, расположенные в пятикилометровой приграничной зоне.