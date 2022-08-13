Журналистов «Известий» задержали в Эстонии. Им аннулировали визы и запретили въезд

Сотрудников «Известий» Ксению Солдатову и Дмитрия Тимофеева задержали в Эстонии. Об этом сообщает само издание.

Солдатова и Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. Полиция сняла их с поезда и доставила в отдел.

Как пишут «Известия», задержанные сотрудники посещали страну как туристы. Однако вместе с тем они освещали последние события.

«Журналисты не смогли проигнорировать последние события, которые происходили в Эстонии», — пишет газета.

В итоге Ксении Солдатовой и Дмитрию Тимофееву аннулировали визы и запретили въезд в Евросоюз на три года.

«Виза признана недействительной, решение принято на основании следующих причин: условия и цель предполагаемого пребывания не были распознаны», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Эстония на фоне спецоперации закрывает границы для россиян с Шенгенским визами, выданными республикой. Однако действовать это решение начинает только 18 августа.