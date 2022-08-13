Эмили Блант снимется в боевике о каскадерах вместе с Райаном Гослингом

Британская актриса Эмили Блант («Тихое место», «Грань будущего») присоединилась к актерскому составу экшн-боевика «The Fall Guy» киностудии Universal Pictures. Об этом пишет Deadline.

Блант сыграет в фильме главную роль — вместе с Райаном Гослингом, об участии которого стало известно ранее. Какого именно персонажа исполнит актриса, пока неясно.

Боевик «The Fall Guy» вдохновлен одноименным сериалом 1980-х годов. Оригинальное шоу рассказывало о голливудском каскадере Кольте Сиверсе, который начинает подрабатывать охотником за головами, чтобы хоть немного заработать.

Предполагается, что «The Fall Guy» будет следовать за оригинальной сюжетной линией. Премьера картины запланирована на 1 марта 2024 года.