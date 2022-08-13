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Дональда Трампа подозревают в нарушении закона о шпионаже
Сегодня в 06:03

Бывшего президента США Дональда Трампа подозревают в нарушении «Закона о шпионаже». Об этом свидетельствует ордер на обыск его поместья в Мар-а-Лаго во Флориде, который изучили журналисты Politico.

Как отмечает издание, помимо непосредственно шпионажа, закон предусматривает ответственность за отказ вернуть документы, связанные с национальной безопасностью, а также их удаление и уничтожение.

Обыск в поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде агенты ФБР произвели 8 августа. Как пишет The Wall Street Journal, правоохранителям удалось изъять 11 комплектов секретных документов.

В их числе есть документы, которые значатся под грифом «совершенно секретно» и доступ к которым возможен только в специальных госучреждениях, подчеркивает WSJ. The Washington Post писала, что ФБР искали, в частности, документы, касающиеся ядерного оружия — были ли они найдены, неизвестно.

Адвокаты Дональда Трампа говорят, что экс-президент рассекретил найденные документы в рамках своих полномочий до того, как покинул Белый дом. Сам он сообщил, что агентам ФБР «не было никакой необходимости» изымать рассекреченные документы, так как ведомство могло получить их в любое время, «не играя в политику и не вламываясь в Мар-а-Лаго».

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