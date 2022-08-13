Реклама
Новости
Niegodzisie / Wikimedia Commons
Эстония закроет въезд для россиян с визами республики 18 августа
08:37
Universal выпустит мультфильм «Кунг-фу панда 4» в марте 2024 года
02:27
Милли Бобби Браун снимется с Мишель Йео в фильме братьев Руссо «Электрическое государство»
01:31
Netflix анонсировал четвертый сезон анимационного сериала «Любовь, смерть и роботы»
00:29
Чехия поддержала идею перестать выдавать шенгенские визы гражданам России
вчера в 23:51
Из соцсетей Hogwarts Legacy
Релиз игры Hogwarts Legacy отложили до 2023 года
вчера в 22:59
Чад Стахелски хочет экранизовать игру Ghost of Tsushima полностью на японском языке
вчера в 22:59
«Вкусно — и точка» объявила официальное английское название — Tasty. And That’s It
вчера в 21:55
Актриса Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет. Ее отключили от систем жизнеобеспечения
вчера в 21:31
В Волгограде полицейские сильно избили 14-летнего подростка, приняв его за закладчика
вчера в 21:14
В Екатеринбурге травести-артиста будут судить за исполнение гимна России с флагом ЛГБТ в руках
вчера в 21:12
В Черногории 11 человек погибли во время стрельбы на улице
вчера в 20:43
Условия разблокировки инстаграма*, альбом Kasabian без Тома Мейгана и другие новости дня
вчера в 20:31
Дайджест
В США напали на писателя Салмана Рушди. Ему нанесли удары ножом
вчера в 19:46
В Роспатент подали заявки на регистрацию новых названий сети Starbucks
вчера в 19:09
В Калифорнии образовался фаернадо — огромный вихрь из огня, дыма и пепла
вчера в 18:45
metromap.moscow
«Мостранспроект» опубликовал схему московского метро 2030 года
вчера в 17:57
Kasabian выпустили новый альбом — первый без участия Тома Мейгана
вчера в 17:54
В Музее Москвы пройдет музыкальный фестиваль Block Party. Его хедлайнерами станут Хаски и Pharaoh
вчера в 17:53
У «Кассеты» Ричарда Линклейтера появится гонконгский ремейк
вчера в 16:57
Эстония закроет въезд для россиян с визами республики 18 августа
Сегодня в 05:37

Эстонское правительство утвердило запрет, по которому граждане России с выданной республикой шенгенской визой не могут попасть на территорию страны. Он начнет действовать с 18 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию», — заявили в пресс-службе.

Россияне с шенгенскими визами, выданными другими странами соглашения, по-прежнему смогут заезжать в Эстонию. Вопрос о запрете въезда для них также будет рассмотрен, но позже.

Власти Эстонии анонсировали решение о закрытии границ для россиян с шенгенскими визами, выданными страной, августа. Позже премьер-министр республики Кая Каллас призвала другие страны ЕС присоединиться к визовым ограничениям в отношении граждан России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна вряд ли перестанет выдавать шенгенские визы россиянам — по крайней мере, он «с трудом» может себе это представить. А вот Чехия поддержала идею перестать выдавать шенгенские визы гражданам России на фоне спецоперации.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение