Эстония закроет въезд для россиян с визами республики 18 августа

Эстонское правительство утвердило запрет, по которому граждане России с выданной республикой шенгенской визой не могут попасть на территорию страны. Он начнет действовать с 18 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

«Это означает, что если гражданин России, которому Эстония выдала шенгенскую визу и целью посещения которого является туризм, бизнес, спорт или культура, прибудет в погранпереходы Нарва, Лухамаа или Койдула, то со следующего четверга он уже не сможет въехать в Эстонию», — заявили в пресс-службе.

Россияне с шенгенскими визами, выданными другими странами соглашения, по-прежнему смогут заезжать в Эстонию. Вопрос о запрете въезда для них также будет рассмотрен, но позже.

Власти Эстонии анонсировали решение о закрытии границ для россиян с шенгенскими визами, выданными страной, августа. Позже премьер-министр республики Кая Каллас призвала другие страны ЕС присоединиться к визовым ограничениям в отношении граждан России.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что страна вряд ли перестанет выдавать шенгенские визы россиянам — по крайней мере, он «с трудом» может себе это представить. А вот Чехия поддержала идею перестать выдавать шенгенские визы гражданам России на фоне спецоперации.