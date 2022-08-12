Netflix анонсировал четвертый сезон анимационного сериала «Любовь, смерть и роботы»

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход четвертого сезона анимационного сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы». О запланированном продолжении шоу компания рассказала в твиттере.

Видеоплатформа опубликовала тизер с характерными символами сериала — сердечком, крестом и роботом. «„Любовь, смерть и роботы“ случится», — сказано в посте.

Сколько будет эпизодов в новом сезоне, Netflix не сообщил. Также неизвестны детали о сюжетах новых серий. Ранее соавтор шоу Дэвид Финчер заявлял, что продолжение может «оказаться еще необычнее», чем представляют поклонники.

Третий сезон «Любви, смерти и роботов» вышел на Netflix в мая 2022 года. В нем сам Финчер дебютировал в анимационном жанре. «Афиша Daily» рассказывала обо всех девяти эпизодах сезона.