Чехия поддержала идею перестать выдавать шенгенские визы гражданам России

Власти Чехии — страны-председателя Совета ЕС — поддержали идею перестать выдавать шенгенские визы россиянам на фоне специальной военной операции, которую Россия проводит на территории Украины. Об этом сообщил Bloomberg.

Министр иностранных дел страны Ян Липавский заявил, что его правительство будет стремиться к консенсусу в отношении этой меры. Россияне, по мнению политика, «должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия».

Таким образом Чехия становится уже четвертой страной Евросоюза, поддержавшей жесткие ограничения на въезд для граждан России. Ранее Эстония, Латвия и Литва призвали не оформлять россиянам визы, за редкими исключениями.

Накануне Эстония заявила, что закроет границы для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой. Россияне с шенгеном других стран на территорию Эстонии пока могут заезжать. Вопрос о запрете въезда для них будет рассмотрен на следующей неделе.

После начала российской военной операции на Украине выдачу туристических виз для россиян приостановили Нидерланды, Бельгия, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия и Эстония.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с трудом может представить запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Он отметил, что ответственность за начало военных действий несут не простые граждане, а руководство страны.