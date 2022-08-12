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Чад Стахелски хочет экранизовать игру Ghost of Tsushima полностью на японском языке
Сегодня в 19:59

Чад Стахелски («Джон Уик») хочет снять фильм по игре Ghost of Tsushima полностью на японском языке и с японским актерским составом. Об этом он рассказал в интервью Collider.

«Актерский состав полностью из японцев и на японском языке. Sony полностью поддерживает нас в этом. Я езжу в Японию с 16 лет. У меня есть любовь к стране, любовь к людям, любовь к языку. Пытаюсь режиссировать не только на своем языке, но и на чьем-то другом, и культурно изменить свое мышление, чтобы западная аудитория посчитала это классным и смогла заинтересоваться», — сказал режиссер.

Стахелски уверен, что передать эмоции можно без слов благодаря мимике, и привел в пример фильмы о Джеки Чане.

«Никто не даст мне 200 млн долларов, чтобы я снял высокобюджетный фильм без английского языка. Я это понимаю. Я должен быть умнее, чтобы выяснить, что является фидуциарной ответственностью перед студией, и при этом получить то, что я хочу, сделать что‑то эпическое. Это большой вызов», — отметил Стахелски.

Стахелски считает, что зритель пойдет на фильмы с субтитрами, потому что у него уже есть опыт с «Паразитами» и «Игрой в кальмара».

Фильм, как и игра, расскажет о самурае Дзине Сакаи, последнем представителе своего клана. Герой вступает в войну за свободу японского острова Цусима от монгольских захватчиков. Чтобы победить в ней, ему приходится отступить от самурайских традиций и стать Призраком.

Ghost of Tsushima («Призрак Цусимы») вышла летом 2020 года. Игра получила хорошие отклики японских критиков, отметивших точность исторической реконструкции быта Японии XIII века. «Афиша Daily» писала подробно о разработке.

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