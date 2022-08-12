Официальное название «Вкусно — и точка» на английском языке — Tasty. And That’s It. Эту информацию «Газете.Ru» подтвердила представитель сети заведений Наталья Меркушова.

«Вкусно — и точка» также направила в Роспатент заявки на регистрацию брендов «Авто — и точка», «Кофе — и точка», «Доставка — и точка». В пресс-службе подчеркнули, что использование названий в будущем не гарантировано.

Mash писал, что в будущем «Маккафе», открывшийся накануне безымянным, будет называться «Кофе — и точка». По данным телеграм-канала, кола получит название «Кола — и точка», в меню также появится «Комбо — и точка».

Меркушева сообщила о начатой проверке на предмет возможных нарушений в отношении компании «Ритуал.рус» и ее заявки на бренд «Грустно и точка», который рассматривает Роспатент. Под таким название планируется изготовление памятников, гробов и оказание ритуальных услуг.