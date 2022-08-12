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Актриса Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет. Ее отключили от систем жизнеобеспечения
Сегодня в 18:31

Американская актриса Энн Хеч, известная по фильмам «Шесть дней, семь ночей» и «Бабник», умерла в возрасте 53 лет после серьезной автомобильной аварии, в которую она попала 5 августа. Об этом сообщил The Guardian.

Хеч находилась в стабильном состоянии после инцидента, однако затем впала в кому. Спустя несколько дней медики констатировали у нее смерть мозга. После этого близкие актрисы приняли решение отключить ее от систем жизнеобеспечения.

По словам представителя семьи, в результате ДТП Хеч получила тяжелую гипоксическую травму головного мозга. Ее состояние оценивалось как крайне критическое, шансов на выздоровление не было.

Хеч умерла в ожоговом центре Гроссмана на севере Лос-Анджелеса. Органы актрисы, согласно ее желанию, будут переданы для трансплантации.

У актрисы осталось двое сыновей, им 20 и 13 лет. Последний фильм с ее участием должен выйти в следующем году. Хеч успела закончить съемки ромкома «Фрэнки встречает Джека» в середине июля.

5 августа автомобиль Энн Хеч на полном ходу въехал сначала в здание гаража в Лос-Анджелесе, а затем и в соседний дом. Актриса находилась за рулем, возможно, в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При втором столкновении машина Хеч загорелась, и актриса получила серьезные ожоги.

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