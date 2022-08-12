В Черногории 11 человек погибли во время стрельбы на улице

В центре города Цетине в Черногории произошла стрельба на улице. Во время нее были убиты 11 человек, еще шесть оказались ранены. Об этом сообщило издание Vijesti.

Причиной перестрелки, согласно данным СМИ, стал семейный конфликт. Стрельбу открыл 34-летний мужчина. Он, по словам очевидцев, начал стрелять в том числе по случайным прохожим и полицейским.

Среди пострадавших в ходе инцидента оказались дети, рассказали местные СМИ. Один сотрудник правоохранительных органов также был ранен. Сам нападавший был убит во время перестрелки с полицией.

Пострадавших госпитализировали в больницы Цетины и Подгорицы. Место происшествия оцеплено, там работают полицейские и специалисты других служб. По информации In4s, виновником трагедии стал мужчина по имени Вучко Борилович.