Условия разблокировки инстаграма*, альбом Kasabian без Тома Мейгана и другие новости дня

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В Омске обрушилась часть жилой пятиэтажки, которую жильцы требовали признать аварийной. Дом начал разрушаться еще в апреле этого года: в стене образовалась сквозная дыра, через которую мог пройти человек.

В первой половине 2022 года россияне оформили почти 2,5 млн загранпаспортов — это на 45% больше, чем годом ранее. Особенно много документов выдали в марте: за месяц их получили 553 тыс. человек.

Инстаграм* могут разблокировать, но для этого соцсеть «должна заблокировать любые призывы убивать» россиян и извиниться перед ними. Только в этом случае может начаться «движение навстречу друг другу», считают в Госдуме.

Двое детей со СМА из России и Казахстана умерли при лечении препаратом «Золгенсма». Причиной обеих смертей, случившихся через 5–6 недель после введения препарата, стала острая печеночная недостаточность.

В возрасте 53 лет из‑за проблем с сердцем умер поэт и автор песен для звезд эстрады Герман Витке. Среди наиболее популярных его хитов — «Делай как я», «Все в твоих руках», «Ля-ля-фа», «Босоногий мальчик», «Посмотри, какое лето».

Владимир Путин учредил новый праздник — День российской анимации. Отмечать его будут 8 апреля, ведь именно в этот день в 1912 году показали первый в России мультипликационный фильм Владислава Старевича «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами».

Stars Pinskiy Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Coffee — три возможных варианта нового названия Starbucks. РБК заметил, что ресторатор Антон Пинский, один из новых владельцев российского бизнеса сети, подал заявку на регистрацию названий в Роспатент.

Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», отправили под домашний арест до 7 октября. По версии следствия, он помог спрятать тело убитого в его доме мужчины.

Директор «Мостранспроекта» опубликовал схему метро и МЦД Москвы до 2030 года в хорошем качестве. Подземка обзаведется тремя новыми ветками, число диаметров увеличится до пяти, Большая кольцевая замкнется.

Самая юная жертва Вайнштейна, бывшая модель Кая Сокола, рассказала подробности отношений со скандальным киномагнатом. По словам девушки, Вайнштейн изнасиловал ее, когда ей было 16 лет, а затем несколько лет «держал на крючке», обещая помочь с актерской карьерой.

Манижа выпустила новый сингл «Любовь мое мерило». «Чем жестче обстоятельства, тем точнее измеряется объем любви внутри каждого человека. Вот что я поняла за эти последние месяцы», — прокомментировала трек певица.

Kasabian выпустили альбом «The Alchemist’s Euphoria» с новым фронтменом Серджо Пиццорно. Это первая пластинка группы, в записи которой не принимал участия Том Мейган.

* Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервиса Instagram в стране запрещена.

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