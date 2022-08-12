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15:02
В Волгограде полицейские сильно избили 14-летнего подростка, приняв его за закладчика
Сегодня в 18:14

Днем 2 августа полицейские в Волгограде избили 14-летнего Александра Костина. Силовики в штатском приняли подростка за закладчика, передает региональный портал V1.

Матери Александра и сотрудникам скорой помощи сотрудники полиции заявили, что окликнули мальчика во время рейда, а тот начал убегать и упал на лицо. У Александра диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей носа со смещением, кровоподтеки, травму глаза (правый глаз все еще залит кровью), множественные ушибы и травмы лица, головы, туловища, рук и ног.

По словам Александра, он «просто шел по дороге» и «копался в телефоне». Его окликнули двое мужчин на белой Lada Granta и спросили дорогу.

«Я начал объяснять, куда ехать, телефон убрал в карман. Потом один из мужчин протянул мне руку, я ее пожимать не стал. Тогда он схватил меня за руку сам. Я начал вырываться, но мы повалились на землю вместе. Мужчина начал меня хватать за руки, заламывать их, но я сопротивлялся, кричал, звал на помощь. Но там пустырь, и меня либо не слышали, либо боялись выйти. Мы так и боролись на земле, когда вышел второй мужчина, он схватил меня за горло и начал душить», — рассказал школьник.

После того как Александр укусил руку второго и вырвался, его начали избивать. Затем ему показали «какие‑то корочки», но мальчик их не рассмотрел. «Меня скрутили ремнем, посадили в машину. Я уже в машине переспросил: „Вы из полиции?“ А мне ответили: „Нет, из зоопарка“», — закончил он.

Уже в отделе ГИБДД, куда привезли Александра, полицейские узнали, что мальчику 14 лет, и сказали, что выглядит он на 20. Его дважды отводили умываться из‑за капающей из носа крови. «Тут же мне сказали, что о том, что случилось, никому рассказывать не нужно, а не то что‑нибудь обязательно найдут. Потом меня повезли в отдел полиции. Оттуда уже позвонили моей маме», — вспоминал подросток.

Версию с падением полицейские рассказали матери в присутствии Александра, но позже мальчик рассказал правду. Сначала подростка отпустили из больницы домой, но позже госпитализировали. По словам женщины, ему предстоит операция из‑за гематомы на голове.

«Получается, что, если полицейским что‑то покажется, они могут просто прийти и избить любого? Им за это ничего не будет? Я сразу написала заявление в полицию по поводу случившегося, заявление спустили в прокуратуру, а оттуда уже — в Следственный комитет», — сказала мать Александра.

По данным телеграм-канала «Аксиома», волгоградский СК возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц в отношении несовершеннолетнего.

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