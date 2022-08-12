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Kasabian выпустили новый альбом — первый без участия Тома Мейгана
Сегодня в 14:54

Британская рок-группа Kasabian выпустила новый альбом под названием «The Alchemist’s Euphoria». Он стал первым релизом коллектива после ухода вокалиста Тома Мейгана.

В седьмую пластинку Kasabian вошли 12 треков, которые, по словам авторов, совмещают «мощную агрессию электророка, рейв-эйфорию, трэп-биты и задумчивость в духе Pink Floyd».

«Эмоции и чувства, которые испытывали я и другие парни, запечатлены в этой истории. Я писал о вещах, через которые мне пришлось пройти, но это история алхимика. Он — это все мы. Альбом о том, что происходит, когда мы сталкиваемся с решением, которое меняет нашу жизнь. Вы остаетесь в безопасности в гавани или садитесь в лодку и смотрите, что произойдет?» — сказал Серджо Пиццорно.

Пиццорно взял на себя роль фронтмена и главного вокалиста Kasabian после вынужденного ухода Тома Мейгана. The Guardian назвала его вокал «адекватным, но ничем не примечательным», однако оценила способность музыканта читать рэп.

«„The Alchemist’s Euphoria“ полон хороших идей, но нередко они кажутся внедренными в песни, а не являющимися частью органичного целого», — добавляет издание, отмечая, что «Пиццорно предлагает так много вещей, что очень легко найти то, что не работает».

«„The Alchemists’s Euphoria“ редко бывает скучным и часто чрезвычайно увлекательным. Но все равно хочется, чтобы Пиццорно записал альбом, который был бы настолько велик, насколько позволяет широта его воображения», — заключает The Guardian.

Том Мейган ушел из Kasabian 6 июля 2020 года после нападения на бывшую невесту Викки Эйджер в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал Мейгана виновным и приговорил его к 200 часам общественных работ и выплате медицинских счетов и судебных издержек (90 и 85 фунтов, или 7500 и 8000 рублей).

Позже музыкант принес публичные извинения, а 13 июля 2021 года неожиданно для всех женился на Эйджер. «Том очень много работал над собой, своим здоровьем, семьей и отношениями [с Викки] в течение последнего года», — заявила пара.

Группа Kasabian была основана в 1997 году, Том Мейган пел в ней с самого начала и принимал участие в записи шести студийных альбомов коллектива, последний из которых — «For Crying Out Loud» — вышел в 2017 году. Тогда же группа выступила в парке «Коломенское» на Пикнике «Афиши». Kasabian закрывали программу фестиваля.

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