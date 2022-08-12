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В Музее Москвы пройдет музыкальный фестиваль Block Party. Его хедлайнерами станут Хаски и Pharaoh
Сегодня в 14:53

13 августа в пространстве Музея Москвы состоится музыкальный фестиваль Block Party. Купить билеты можно по этой ссылке.

Среди артистов будут Тося Чайкина, Nkeeei, Uniqe, Artem Shilovets, BollywoodFM, Працтал Фрактал, Lovanda, Everthe8 и Маугли, а хедлайнерами феста станут Хаски и Pharaoh. Артисты исполнят собственные треки и выступят в кавер-формате One Live — они по-своему интерпретируют популярные треки 2000-х.

Начнется Block Party в 13.00, а закончится в 23.00. Каждый из зрителей сможет покататься на скейте и сыграть в пинг-понг, послушать музыку на сцене и найти музыкальные раритеты на виниловом маркете, узнать новые имена в стрит-арте и попробовать новое на фуд-корте, а также взять с собой детей и домашних питомцев.

Организатором мероприятия выступает Encore Squad.

Помимо традиционных входных билетов для зрителей будут доступны билеты категории ВИП, которые включают отдельный вход на территорию фестиваля без очереди, доступ к личному коктейль-бару и лучшие места у сцены.

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